В Курганской области продлили дистант для школьников

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В Курганской области продлили дистанционное обучение для школьников до 28 февраля.
В Курганской области продлили дистант для школьников
  • Legion-Media

Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу регионального Департамента образования.

«Региональным оперативным штабом по недопущению распространения ОРВИ, гриппа и новой коронавирусной инфекции принято решение продлить дистанционное обучение до 28 февраля. При этом в малокомплектных школах, где учатся менее 200 детей, занятия продолжатся в очном режиме», — уточняется в сообщении на сайте ведомства.

Для студентов колледжей продлён смешанный формат обучения. В вузах ректоры принимают решение о формате самостоятельно.

Ранее Роспотребнадзор сообщил, что основанием для перевода классов школ или групп детских садов на дистанционный режим обучения теперь будет считаться отсутствие 20% и более детей в коллективе из-за заболевания коронавирусом.

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