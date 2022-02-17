Губернатор Приморья доложил Мишустину о ситуации с COVID-19 в регионе

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Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал о ситуации с COVID-19 в регионе на заседании президиума координационного совета при правительстве России по борьбе с распространением коронавирусной инфекции под председательством премьер-министра Михаила Мишустина.
Губернатор Приморья доложил Мишустину о ситуации с COVID-19 в регионе
  • © Кирилл Каллиников
  • РИА Новости

Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на пресс-службу регионального правительства.

Как сообщил губернатор, в регионе развёрнуто 2908 коек, организована работа 14 амбулаторно-информационных центров, в том числе двух для обслуживания детей. ПЦР-исследования проводятся в 23 лабораториях.

«С начала эпидемии в Приморье зарегистрировано 132 336 случаев заражения коронавирусной инфекцией, в стационарах находятся 2 тыс. пациентов с подтверждённым диагнозом, число амбулаторных больных — 17 717», — уточнил он.

По словам Кожемяко, прививку сделали 811 тыс. жителей региона, что составляет 64,7% от плана вакцинации.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

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