Аллерголог Болибок назвал причины возможной аллергии во время оттепели

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Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил факторы, способные спровоцировать аллергическую реакцию в период таяния снега.
Аллерголог Болибок назвал причины возможной аллергии во время оттепели
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«В плюсовую температуру возникает такая вещь — у нас есть плесень, которая вызревает в окружающей среде, её по-другому называют плесневыми грибами. Когда температура становится плюсовой, многие плесени активизируются и начинают выделять свои споры. На споры плесневых грибов возникает аллергическая реакция», — сказал специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Болибок также обратил внимание, что у жителей мегаполисов может возникать аллергия и на реагенты, которые оттаивают вместе со снегом.

По сообщениям URA.RU, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог, гериатр Юрий Конев назвал три фактора, которые продлевают жизнь.

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