Аллерголог Болибок назвал причины возможной аллергии во время оттепели

Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок перечислил факторы, способные спровоцировать аллергическую реакцию в период таяния снега.

«В плюсовую температуру возникает такая вещь — у нас есть плесень, которая вызревает в окружающей среде, её по-другому называют плесневыми грибами. Когда температура становится плюсовой, многие плесени активизируются и начинают выделять свои споры. На споры плесневых грибов возникает аллергическая реакция», — сказал специалист в разговоре с «Вечерней Москвой».

Болибок также обратил внимание, что у жителей мегаполисов может возникать аллергия и на реагенты, которые оттаивают вместе со снегом.

По сообщениям URA.RU, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог, гериатр Юрий Конев назвал три фактора, которые продлевают жизнь.