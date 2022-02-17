Профессор Спектор перечислил шесть скрытых симптомов омикрон-штамма коронавируса

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Профессор Тим Спектор из организации ZOE Covid Symptom Study перечислил шесть скрытых симптомов омикрон-штамма коронавирусной инфекции.
Профессор Спектор перечислил шесть скрытых симптомов омикрон-штамма коронавируса
  • Gettyimages.ru

«Большинство людей, которые были инфицированы «омикроном», будут испытывать симптомы, похожие на обычную простуду. Но некоторые жалуются на желудочно-кишечные проблемы», — цитирует его The Sun.

По словам Спектора, к таким симптомам относятся тошнота, рвота, боль в животе или вздутие, а также изжога и диарея. 

Профессор рекомендовал в случае обнаружения таких симптомов немедленно самоизолироваться и сдать тест на коронавирус.

Ранее врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил правила лечения омикрон-штамма коронавирусной инфекции в домашних условиях.

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