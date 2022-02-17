Доктор Комаровский рассказал о правилах лечения омикрон-штамма COVID-19 в домашних условиях

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Врач и телеведущий Евгений Комаровский перечислил правила лечения омикрон-штамма коронавирусной инфекции в домашних условиях.
Доктор Комаровский рассказал о правилах лечения омикрон-штамма COVID-19 в домашних условиях
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Первое, на что обратил внимание специалист, — не стоит принимать самостоятельно антибиотики и прочие серьёзные препараты.

«Вам однозначно не нужен постельный режим, если есть вялость, слабость, если вам реально плохо и хочется полежать, конечно же, полежите. Но вы должны понимать, что если вы можете встать и пройтись, можете сидеть, то надо двигаться», — сказал Комаровский в видеоролике, опубликованном на его YouTube-канале.

Он подчеркнул, что дыхательная мускулатура лучше всего работает в вертикальном положении.

Врач призвал не заставлять себя есть, если не хочется. Общие рекомендации относительно продуктов питания — лёгкая пища, желательно полужидкая и насыщенная углеводами. При этом Комаровский напомнил об обильном питье — жидкости нужно потреблять много вне зависимости от желания, так как это воздействует на вязкость крови и мокроты.

«Воздух должен быть желательно чистым. Проветривать по максимуму. Температура — не выше +20 °С. Вы не должны мёрзнуть, но оптимально +20 °С», — сказал он.

В государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор» ранее рассказали о различиях воздействия «омикрона» и «дельты» на лёгкие.

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