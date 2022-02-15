В «Векторе» рассказали об отличии в воздействии на лёгкие при «омикроне» и при «дельте»

Патологические изменения в лёгких при инфицировании омикрон-штаммом коронавируса носят более умеренный характер, чем при заболевании вариантом «дельта», сообщили РИА Новости в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

«Установлено, что патологические изменения (лёгких при «омикроне». — RT) носят более умеренный характер, чем при инфицировании вариантом «дельта», — цитирует агентство сообщение.

Кроме того, учёные доказали, что лёгкие привитых вакциной «ЭпиВакКорона» защищены от размножения омикрон-штамма, поскольку вирусная нагрузка была снижена в 8 тыс. раз.

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