В «Векторе» рассказали об отличии в воздействии на лёгкие при «омикроне» и при «дельте»
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«Установлено, что патологические изменения (лёгких при «омикроне». — RT) носят более умеренный характер, чем при инфицировании вариантом «дельта», — цитирует агентство сообщение.
Кроме того, учёные доказали, что лёгкие привитых вакциной «ЭпиВакКорона» защищены от размножения омикрон-штамма, поскольку вирусная нагрузка была снижена в 8 тыс. раз.
Ранее директор по развитию аналитической компании RNC Pharma Николай Беспалов в беседе с НСН напомнил о необходимости проконсультироваться с врачом по вопросам лечения COVID-19.