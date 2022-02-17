Глава Минздрава Мурашко заявил о работе в России более 3,5 тысяч детских хирургов
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«Ежегодно около 900 тыс. детей получают хирургическое лечение. Для сохранения их здоровья трудятся более 3,5 тыс. детских хирургов», — цитирует его ТАСС.
Среди самых важных направлений в детской неотложной хирургии он отметил травматологию, хирургию нейротравм, экстренную урологию и андрологию. Особо Мурашко выделил увеличение случаев нейротравм, которые требуют развития системы реабилитации.
«Для развития этого направления активно применяются инновационные технологии, создаются реанимационные отделения на базе медицинских организаций в субъектах России, внедряются дистанционные технологии и ведётся системная научная работа», — сказал министр.
Заместитель главного врача по хирургии Челябинской областной детской клинической больницы, врач высшей категории Николай Ростовцев ранее рассказал о разнице между оперированием детей и взрослых.