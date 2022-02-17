Глава Минздрава Мурашко заявил о работе в России более 3,5 тысяч детских хирургов

В России работают более 3,5 тыс. детских хирургов, соответствующую помощь за год получают почти 900 тыс. маленьких пациентов, заявил глава российского Минздрава Михаил Мурашко.

«Ежегодно около 900 тыс. детей получают хирургическое лечение. Для сохранения их здоровья трудятся более 3,5 тыс. детских хирургов», — цитирует его ТАСС.

Среди самых важных направлений в детской неотложной хирургии он отметил травматологию, хирургию нейротравм, экстренную урологию и андрологию. Особо Мурашко выделил увеличение случаев нейротравм, которые требуют развития системы реабилитации.

«Для развития этого направления активно применяются инновационные технологии, создаются реанимационные отделения на базе медицинских организаций в субъектах России, внедряются дистанционные технологии и ведётся системная научная работа», — сказал министр.

Заместитель главного врача по хирургии Челябинской областной детской клинической больницы, врач высшей категории Николай Ростовцев ранее рассказал о разнице между оперированием детей и взрослых.