Адвокат Добрынин: политолога Соловья допросили в качестве свидетеля
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«Соловья допросили в качестве свидетеля по уголовному делу по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ, полагаю, что дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, по нему в настоящий момент нет обвиняемых», — приводит РИА Новости его слова.
Добрынин добавил, что Соловей ответил на все вопросы следователей, после чего его отпустили.
Ранее стало известно, что дома у Соловья прошли обыски в рамках дела о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282).
По информации следствия, Соловей делал публикации в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР».