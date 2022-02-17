Адвокат Добрынин: политолога Соловья допросили в качестве свидетеля

Политолога Валерия Соловья допросили в качестве свидетеля по уголовному делу о возбуждении ненависти либо вражды. Об этом заявил его адвокат Алексей Добрынин.

«Соловья допросили в качестве свидетеля по уголовному делу по п. «в» ч. 2 ст. 282 УК РФ, полагаю, что дело возбуждено в отношении неустановленных лиц, по нему в настоящий момент нет обвиняемых», — приводит РИА Новости его слова.

Добрынин добавил, что Соловей ответил на все вопросы следователей, после чего его отпустили.

Ранее стало известно, что дома у Соловья прошли обыски в рамках дела о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282).

По информации следствия, Соловей делал публикации в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР».