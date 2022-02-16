Обыски у политолога Соловья прошли по делу о возбуждении ненависти либо вражды
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По информации следствия, Соловей делал публикации в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР».
По данным источника, администрирование данного ресурса осуществляется с территории Украины жителем Харькова Виктором Ермолаевым.
Также источник рассказал, что Соловей проводит с Ермолаевым регулярные стримы.
Жена политолога Соловья рассказала, что её супруга и их сына после обыска увезли в Следственный комитет в качестве свидетелей по уголовному делу.