Обыски у политолога Соловья прошли по делу о возбуждении ненависти либо вражды

Дома у политолога Валерия Соловья прошли обыски в рамках дела о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282). Об этом RT сообщил источник в правоохранительных органах.

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