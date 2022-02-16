Источник: по делу политолога Соловья назначат лингвистическую экспертизу

В рамках расследования уголовного дела о возбуждении ненависти либо вражды (ст. 282 УК России), свидетелем по которому проходит политолог Валерий Соловей, будет назначена лингвистическая экспертиза, сообщил RT источник, близкий к следствию.

По словам источника RT, следователи будут изучать публичные высказывания Соловья в соцсетях.

«По таким делам всегда назначается лингвистическая экспертиза, будет она назначена и в этот раз. Экспертиза определит, есть ли в тексте или устной речи высказывания, разжигающие рознь», — заявил источник.

Ранее стало известно о том, что дома у политолога Валерия Соловья прошли обыски в рамках дела о возбуждении ненависти либо вражды (ч. 2 ст. 282).

По информации следствия, Соловей делал публикации в анонимном Telegram-канале «Генерал СВР».

По данным источника, администрирование данного ресурса осуществляется с территории Украины жителем Харькова Виктором Ермолаевым.

Также источник рассказал, что Соловей проводит с Ермолаевым регулярные стримы.

Жена политолога Соловья рассказала, что её супруга и их сына после обыска увезли в Следственный комитет в качестве свидетелей по уголовному делу.