Гинцбург: вакцина на основе вирусоподобных частиц будет защищать минимум от трёх штаммов

Вакцина против новой коронавирусной инфекции на основе вирусоподобных частиц будет содержать элементы S-белка от трёх штаммов, сообщил ТАСС директор Центра им. Гамалеи Александр Гинцбург.

«В состав вакцины будет входить по крайней мере три различных варианта S-белка — уханьского, «дельты» и «омикрона», и, в принципе, в результате вакцинации должны вырабатываться антитела трёх различных специфичностей и защищать от всех возможных вариантов «омикрона», — рассказал он.

Ранее Гинцбург отметил, что вакцина от коронавируса, содержащая вирусоподобные частицы, не содержит живого вируса.

Он также уточнил, что новый препарат будет двухкомпонентным.

16 февраля Минздрав России одобрил проведение клинических исследований I—II фаз вакцины против коронавируса, содержащей вирусоподобные частицы.

Исследование будет проводиться центром им. Гамалеи с участием добровольцев в возрасте от 18 до 55 лет «для оценки переносимости, безопасности и иммуногенности лекарственного препарата».