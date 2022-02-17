Корветы ТОФ выполнили пуски ракет на учениях в Охотском море

Корветы Тихоокеанского флота выполнили пуски ракет в Охотском море в рамках учений, отражая нападение кораблей условного противника.

Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.

«Корветы «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках планового учения в акватории Охотского моря», — сказали в пресс-службе.

По легенде учений экипажи корветов обнаружили отряд кораблей условного противника, идущий курсом к территориальным водам России. После попытки установить связь с предполагаемыми нарушителями «противник» применил по кораблям ТОФ ракетное оружие с фактическим пуском ракеты-мишени «Малахит».

В декабре корвет «Сообразительный» провёл стрельбу по мишени в Балтийском море в рамках учений. Отмечается, что во время выхода в море экипаж корвета выполнил задачу по отражению ракетного удара по сложной воздушной мишени, которая имитировала противокорабельную ракету условного противника.

Ранее новейший патрульный корабль «Сергей Котов» провёл учения в ходе государственных испытаний в Чёрном море.