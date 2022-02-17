Корветы ТОФ выполнили пуски ракет на учениях в Охотском море
- РИА Новости
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Об этом сообщили в пресс-службе ТОФ.
«Корветы «Громкий» и «Герой Российской Федерации Алдар Цыденжапов» выполнили ракетные и артиллерийские стрельбы в рамках планового учения в акватории Охотского моря», — сказали в пресс-службе.
По легенде учений экипажи корветов обнаружили отряд кораблей условного противника, идущий курсом к территориальным водам России. После попытки установить связь с предполагаемыми нарушителями «противник» применил по кораблям ТОФ ракетное оружие с фактическим пуском ракеты-мишени «Малахит».
В декабре корвет «Сообразительный» провёл стрельбу по мишени в Балтийском море в рамках учений. Отмечается, что во время выхода в море экипаж корвета выполнил задачу по отражению ракетного удара по сложной воздушной мишени, которая имитировала противокорабельную ракету условного противника.
Ранее новейший патрульный корабль «Сергей Котов» провёл учения в ходе государственных испытаний в Чёрном море.