Новейший патрульный корабль «Сергей Котов» провёл учения в Чёрном море

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Новейший патрульный корабль «Сергей Котов» провёл учения в ходе государственных испытаний в Чёрном море. Он принял на палубу поисково-спасательный вертолёт Ка-27ПС.
Новейший патрульный корабль «Сергей Котов» провёл учения в Чёрном море
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.

«Успешно выполнив посадку на борт, экипаж вертолёта произвёл проверку слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля и корабельных расчётов, обеспечивающих полёты вертолётов», — отмечается в сообщении.

Для размещения палубной авиации на патрульных кораблях данного проекта имеются вертолётная площадка, ангар, ёмкости для хранения авиатоплива.

Ранее Nation News сообщало, что экипажи больших десантных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) «Ослябя» и «Адмирал Невельской» провели учения с артиллерийской стрельбой, отработав задачи по противовоздушной обороне в Охотском море.

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