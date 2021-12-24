Новейший патрульный корабль «Сергей Котов» провёл учения в Чёрном море
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Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на отдел информационного обеспечения Черноморского флота.
«Успешно выполнив посадку на борт, экипаж вертолёта произвёл проверку слаженности работы всех систем авиационного комплекса корабля и корабельных расчётов, обеспечивающих полёты вертолётов», — отмечается в сообщении.
Для размещения палубной авиации на патрульных кораблях данного проекта имеются вертолётная площадка, ангар, ёмкости для хранения авиатоплива.
Ранее Nation News сообщало, что экипажи больших десантных кораблей Тихоокеанского флота (ТОФ) «Ослябя» и «Адмирал Невельской» провели учения с артиллерийской стрельбой, отработав задачи по противовоздушной обороне в Охотском море.