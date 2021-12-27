Корвет «Сообразительный» провёл учения в Балтийском море
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Об этом информирует пресс-служба Балтийского флота.
Отмечается, что во время выхода в море экипаж корвета выполнил задачу по отражению ракетного удара по сложной воздушной мишени, которая имитировала противокорабельную ракету условного противника.
«Стрельбу по мишени экипаж «Сообразительного» выполнил с использованием зенитного ракетного комплекса (ЗРК) морского базирования «Редут», — цитирует пресс-службу Интерфакс.
Ранее новейший патрульный корабль «Сергей Котов» провёл учения в ходе государственных испытаний в Чёрном море.