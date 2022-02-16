Власти Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе

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В Минздраве Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе.
Власти Удмуртии прокомментировали ситуацию с заболеваемостью COVID-19 в регионе
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Об этом сообщает izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Пока сохраняются высокие цифры ежедневно вновь выявленных лиц с положительными ПЦР-тестами на COVID-19, но при этом мы видим снижение количества пациентов, которые наблюдаются амбулаторно», — сказала заместитель министра здравоохранения республики Марина Петренко.

По её словам, подъём заболеваемости регистрировался в течение почти четырёх недель, и исходя из особенностей развития эпидемиологического процесса, снижение заболеваемости ожидается к середине марта.

Как подчеркнула Петренко, говорить о завершении пандемии пока рано.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».

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