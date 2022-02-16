Иммунолог Болибок высказался о сроках восстановления после «омикрона»

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Врач — аллерголог-иммунолог Владимир Болибок высказался о сроках восстановления после «омикрона».
Иммунолог Болибок высказался о сроках восстановления после «омикрона»
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«Сроки восстановления абсолютно те же самые, как были при предыдущих вариантах коронавируса. Бывает, что человек выздоровел и всё прошло через неделю. Но есть и люди, которые в январе переболели и до сих пор испытывают проблемы», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, проблемы, с которыми переболевшие «омикроном» обращаются к врачу, мало отличаются от тех, что были характеры для «дельты» или варианта из Ухани.

В частности, уточнил Болибок, это нарушение вкуса и восприятия запахов, туман в голове, сниженная работоспособность, слабость.

«У кого-то сильнее выражено, у кого-то слабее», — заключил он.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».

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