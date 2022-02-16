Депутат Фролова высказалась об идее бесплатного пребывания родителей и детей с ОВЗ в больницах
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«Большинству детей-инвалидов приходится по несколько раз в год находиться на лечении в стационарных условиях. И конечно, в этот момент им нужна не только медицинская помощь, но и поддержка самых близких людей», — заявила Фролова в беседе с ФАН.
По её словам, инициатива, направленная на совместное пребывание ребёнка-инвалида с одним из близких родственников или законных представителей в стационаре, независимо от возраста и медицинских показаний, способна решить важную социальную проблему, которая давно заботила россиян.
Как отметила Фролова, законопроект прошёл первое чтение в Госдуме и она надеется, что депутаты поддержат документ и во втором.