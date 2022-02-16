Депутат Фролова высказалась об идее бесплатного пребывания родителей и детей с ОВЗ в больницах

Член комитета Госдумы по охране здоровья Тамара Фролова (фракция «Единая Россия») высказалась о поправках в закон «Об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации», согласно которым родители смогут бесплатно пребывать с детьми с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в лечебных учреждениях независимо от возраста детей.

«Большинству детей-инвалидов приходится по несколько раз в год находиться на лечении в стационарных условиях. И конечно, в этот момент им нужна не только медицинская помощь, но и поддержка самых близких людей», — заявила Фролова в беседе с ФАН.

По её словам, инициатива, направленная на совместное пребывание ребёнка-инвалида с одним из близких родственников или законных представителей в стационаре, независимо от возраста и медицинских показаний, способна решить важную социальную проблему, которая давно заботила россиян.

Как отметила Фролова, законопроект прошёл первое чтение в Госдуме и она надеется, что депутаты поддержат документ и во втором.