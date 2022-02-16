Суд взыскал почти 20 млрд рублей с владельца автодилера «Рольф» Петрова

Короткая ссылка
Химкинский суд Московской области взыскал с владельца автодилера «Рольф» Сергея Петрова почти 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.
Суд взыскал почти 20 млрд рублей с владельца автодилера «Рольф» Петрова
  • РИА Новости

«Суд удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры в полном объёме», — приводит РИА Новости сообщение суда.

Генпрокуратура России ранее обратилась в суд с иском о взыскании имущества, которое, по её данным Петров, приобрёл на незаконные доходы.

30 мая Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение директору департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолию Кайро.

Летом 2019 года следователи возбудили уголовное дело о махинациях с валютой в отношении Сергея Петрова, а также Анатолия Кайро, гендиректора кипрской компании «Панабел Лимитед» Георгия Кафкалии и Татьяны Луковецкой, ранее занимавшей пост гендиректора «Рольфа».

По данным следствия, через офшорный счёт в пользу Петрова из компании было выведено 4 млрд рублей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить