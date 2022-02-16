Суд взыскал почти 20 млрд рублей с владельца автодилера «Рольф» Петрова

Химкинский суд Московской области взыскал с владельца автодилера «Рольф» Сергея Петрова почти 20 млрд рублей по иску Генпрокуратуры.

«Суд удовлетворил исковое заявление Генпрокуратуры в полном объёме», — приводит РИА Новости сообщение суда.

Генпрокуратура России ранее обратилась в суд с иском о взыскании имущества, которое, по её данным Петров, приобрёл на незаконные доходы.

30 мая Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение директору департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолию Кайро.

Летом 2019 года следователи возбудили уголовное дело о махинациях с валютой в отношении Сергея Петрова, а также Анатолия Кайро, гендиректора кипрской компании «Панабел Лимитед» Георгия Кафкалии и Татьяны Луковецкой, ранее занимавшей пост гендиректора «Рольфа».

По данным следствия, через офшорный счёт в пользу Петрова из компании было выведено 4 млрд рублей.