Генпрокуратура утвердила обвинение топ-менеджеру «Рольфа» Кайро
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«Обвинительное заключение утверждено Генеральной прокуратурой России», — цитирует его ТАСС.
В ближайшее время уголовное дело будет передано в один из столичных судов.
Летом 2019 года следователи возбудили уголовное дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также члена совета директоров Анатолия Кайро, гендиректора кипрской компании «Панабел Лимитед» Георгия Кафкалии и Татьяны Луковецкой, ранее занимавшей пост гендиректора «Рольфа».
По данным следствия, через офшорный счёт в пользу Петрова из компании было выведено 4 млрд рублей.
Кайро задержали после допроса и решением суда поместили под домашний арест.
Ранее сообщалось, что главу «Рольфа» объявили в международный розыск.