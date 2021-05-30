Генпрокуратура утвердила обвинение топ-менеджеру «Рольфа» Кайро

Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение директору департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолию Кайро по делу о выводе 4 млрд рублей за границу, сообщил его адвокат Антон Гусев.

«Обвинительное заключение утверждено Генеральной прокуратурой России», — цитирует его ТАСС.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в один из столичных судов.

Летом 2019 года следователи возбудили уголовное дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также члена совета директоров Анатолия Кайро, гендиректора кипрской компании «Панабел Лимитед» Георгия Кафкалии и Татьяны Луковецкой, ранее занимавшей пост гендиректора «Рольфа».

По данным следствия, через офшорный счёт в пользу Петрова из компании было выведено 4 млрд рублей.

Кайро задержали после допроса и решением суда поместили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что главу «Рольфа» объявили в международный розыск.