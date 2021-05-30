Генпрокуратура утвердила обвинение топ-менеджеру «Рольфа» Кайро

Короткая ссылка
Генпрокуратура России утвердила обвинительное заключение директору департамента развития бизнеса «Рольфа» Анатолию Кайро по делу о выводе 4 млрд рублей за границу, сообщил его адвокат Антон Гусев.
Генпрокуратура утвердила обвинение топ-менеджеру «Рольфа» Кайро
  • © РИА Новости / Рамиль Ситдиков

«Обвинительное заключение утверждено Генеральной прокуратурой России», — цитирует его ТАСС.

В ближайшее время уголовное дело будет передано в один из столичных судов.

Летом 2019 года следователи возбудили уголовное дело о махинациях с валютой в отношении основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также члена совета директоров Анатолия Кайро, гендиректора кипрской компании «Панабел Лимитед» Георгия Кафкалии и Татьяны Луковецкой, ранее занимавшей пост гендиректора «Рольфа».

По данным следствия, через офшорный счёт в пользу Петрова из компании было выведено 4 млрд рублей.

Кайро задержали после допроса и решением суда поместили под домашний арест.

Ранее сообщалось, что главу «Рольфа» объявили в международный розыск.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить