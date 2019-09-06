«Объявлен в розыск»: суд заочно арестовал основателя «Рольфа» по делу о незаконном выводе 4 млрд рублей

Следственный комитет России объявил основателя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова в международный розыск. При этом известно, что он скрывается в Австрии и имеет гражданство этой страны. Сам предприниматель исключил возможность своей экстрадиции и заявил, что не вернётся в Россию, пока не будет закрыто уголовное дело против него. В то же время Басманный суд Москвы удовлетворил ходатайство о заочном аресте на два месяца Петрова и двух других фигурантов дела о незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Основатель группы компаний «Рольф» Сергей Петров заочно арестован и объявлен в международный розыск. Об этом сообщили в пресс-службе Басманного суда Москвы, который в пятницу, 6 сентября, удовлетворил соответствующее ходатайство следствия. 65-летний предприниматель обвиняется в незаконном выводе за рубеж 4 млрд рублей.

Басманный суд также вынес решение о заочном аресте других фигурантов этого дела — бывшего гендиректора «Рольфа» Татьяны Луковецкой и гендиректора кипрской компании «Панабел Лимитед» Георгии Кафкалии.

«Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца с момента экстрадиции или задержания в России», — пояснили в суде.

Как отметил в ходе заседания представитель Следственного комитета, Петров «скрывается на территории Австрии и имеет гражданство этой страны». В свою очередь, адвокат бизнесмена Александр Макаров усомнился в возможности его экстрадиции в Россию.

«По нашим оценкам, вероятность выдачи маловероятна, в том числе в связи с необоснованным характером предъявленных обвинений», — приводит ТАСС слова юриста.

Сам Петров подтвердил РБК и Интерфаксу, что у него есть австрийское гражданство, и отметил, что рисков для его экстрадиции нет: «Я не вернусь в страну, пока уголовное дело не будет закрыто. Австрия не выдаст меня как своего гражданина».

При этом ещё после открытия уголовного производства предприниматель отмечал, что не планирует возвращаться в Россию. По его словам, Луковецкая также находится за пределами Российской Федерации.

Основатель группы компаний «Рольф» Сергей Петров

РИА Новости

© Михаил Фомичев

Как уточнил адвокат экс-гендиректора «Рольфа» Константин Терёхин, Луковецкая находится в Испании. При этом юрист в ходе судебного заседания просил отказать следствию в заочном аресте своей подзащитной.

«Мы считаем, что сделка по продаже акций, которая стала основой для уголовного дела в отношении моей подзащитной, не образует состав преступления. Кроме того, мы считаем, что следствие просит о заочном аресте не для того, чтобы Луковецкую выдали в Россию, а для того, чтобы она не возвращалась из опасения преследования и не представила доказательства своей невиновности», — заявил Терёхин.

Отметим, что Сергей Петров создал компанию «Рольф» в 1991 году и руководил ею на протяжении 13 лет, после чего покинул пост президента компании, хотя до 2007 года занимался долгосрочной стратегией развития проекта. После двух депутатских сроков в Госдуме в 2016-м он вернулся на пост председателя совета директоров «Рольфа» без участия в ежедневной операционной деятельности.

Согласно рейтингу крупнейших частных компаний по версии Forbes, в 2018 году «Рольф» стал лидером автомобильного ритейла в России. Дилерская сеть компании насчитывает 62 шоурума в Москве и Санкт-Петербурге. Сам Петров в 2019-м занял 114-е место в рейтинге 200 богатейших бизнесменов России с состоянием $900 млн.

Хроника дела

Напомним, что 27 июня в нескольких автосалонах «Рольф» в Санкт-Петербурге и Москве, включая центральный офис, прошли обыски в связи с проверкой информации о незаконном выводе средств за рубеж. В пресс-службе компании тогда указывали, что проводимые мероприятия не относятся к операционной деятельности автодилера.

В тот же день Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 193.1 УК РФ («Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов») против основателя, фактического владельца и руководителя группы компаний «Рольф» Сергея Петрова, а также члена совета директоров «Рольфа» Анатолия Кайро, гендиректора кипрской компании «Панабел Лимитед» Георгии Кафкалии и Татьяны Луковецкой, ранее занимавшей пост гендиректора «Рольфа». Санкция по этой статье предусматривает от пяти до десяти лет лишения свободы и штраф до 1 млн рублей.

По версии следствия, в 2014 году Петров перечислил на счета подконтрольной ему кипрской компании «Панабел Лимитед» деньги, полученные от коммерческой деятельности «Рольфа». В схеме также была задействована компания «Рольф Эстейт», фактическим владельцем которой также является Петров. «Рольф» и «Панабел Лимитед» изготовили подложный договор о купле-продаже акций компании «Рольф Эстейт» по завышенной стоимости в 4 млрд рублей. Впоследствии денежные средства через подконтрольные Петрову московский банк и иностранные организации поступили в его обращение, пояснили в СК.

«Согласно этой оценке, «Рольф» и выкупил у своей материнской компании «Панабел» акции «Рольф Эстейт». У следствия есть вопросы к сумме этой сделки: они считают, что сумма завышена, хотя у нас есть независимая оценка. Мы будем защищать свою позицию в рамках закона, представляя доказательства, которые у нас есть, независимую оценку «Рольф Эстейт», — пояснял РБК руководитель направления пиара группы компаний «Рольф» Павел Носов.

Добавим, что 28 июня Анатолия Кайро задержали после допроса. Решением столичного Басманного суда его поместили под домашний арест (мужчине запрещено общаться с другими фигурантами дела и совершать прогулки), срок меры пресечения истекает 25 ноября.