Агроэксперт Березнюк рассказал, как выбирать детское питание

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Агроэксперт Илья Березнюк, управляющий партнёр Agro and Food Communications, рассказал, как выбирать детское питание.
Агроэксперт Березнюк рассказал, как выбирать детское питание
  • ©Catherine Delahaye

В беседе с газетой «Известия» он заявил, что производство такой продукции строго контролируется, но на рынок всё же попадает нелегальная продукция, которая может быть опасна для детей.

Березнюк посоветовал покупать только проверенные бренды, а также внимательно осматривать упаковку, на которой не должно быть повреждений и подтёков.

Как отметил эксперт, вся необходимая информация на этикетке должна быть напечатана качественно. Желательно ознакомиться и с отзывами других покупателей.

«Если после вскрытия банки появился неприятный запах или, наоборот, слишком сильно запахло основными ингредиентами, то, скорее всего, производитель пытался замаскировать ароматизаторами и вкусовыми добавками некачественное сырьё», — сообщил Березнюк.

Ранее руководитель Детской клиники Родильного дома 4-й ГКБ В.В. Виноградова Владислав Зяблицкий в беседе с НСН рассказал, с какого возраста детям можно давать шоколад.

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