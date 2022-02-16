Юрист Быстров прокомментировал идею введения налогов для международных игровых платформ

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Руководитель практики финтех- и криптоюридической фирмы DRC Михаил Быстров прокомментировал идею введения налогов для международных игровых платформ в России.
Юрист Быстров прокомментировал идею введения налогов для международных игровых платформ
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«Естественно, введение сбора приведёт к удорожанию видеоигр в России, поскольку все налоги и сборы закладываются в стоимость игр и на площадках, и на физических носителях», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает Быстров, основной вопрос здесь — насколько эффективно и на что эти средства могут расходоваться.

Источник издания «Коммерсантъ» в правительстве ранее сообщил, что Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру.

В Минцифры России выступили против введения налогов для международных игровых платформ в стране.

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