Юрист Быстров прокомментировал идею введения налогов для международных игровых платформ

Руководитель практики финтех- и криптоюридической фирмы DRC Михаил Быстров прокомментировал идею введения налогов для международных игровых платформ в России.

«Естественно, введение сбора приведёт к удорожанию видеоигр в России, поскольку все налоги и сборы закладываются в стоимость игр и на площадках, и на физических носителях», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Как считает Быстров, основной вопрос здесь — насколько эффективно и на что эти средства могут расходоваться.

Источник издания «Коммерсантъ» в правительстве ранее сообщил, что Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру.

В Минцифры России выступили против введения налогов для международных игровых платформ в стране.