В Минцифры выступили против налогов для международных игровых платформ

В Минцифры России выступили против введения налогов для международных игровых платформ в стране.

«Минцифры против ввода налога на международные игровые платформы... Финансирование фонда поддержки разработки игровых проектов не планируется за счёт каких-либо сборов с зарубежных площадок дистрибуции игр», — говорится в заявлении ведомства.

Источник издания «Коммерсантъ» в правительстве ранее сообщил, что Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру.

Согласно предварительной концепции, планировалось ввести для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр, таких как Steam, Xbox Games Store, PlayStation Store и других, сбор в размере 5% от продаж в России.