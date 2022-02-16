«Ъ»: в России могут ввести сбор для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр

Источник издания «Коммерсантъ» в правительстве сообщил, что Минцифры дорабатывает бизнес-модель будущего фонда поддержки российских разработчиков видеоигр, популяризирующих русскую историю и культуру.

Отмечается, что, согласно предварительной концепции, планируется ввести для зарубежных платформ цифровой дистрибуции видеоигр, таких как Steam, Xbox Games Store, PlayStation Store и других, сбор в размере 5% от продаж в России.

В Минцифры изданию сообщили, что доклад с предложениями по созданию фонда направлен в правительство.

Согласно данным опроса образовательной платформы GeekBrains, более половины россиян (61,3%) полагают, что необходимо по аналогии с Китаем ограничить детей во времени на видеоигры.

Большинство участников опроса считают, что качество жизни несовершеннолетних во время локдауна ухудшилось. При этом среди причин лидирует постоянное нахождение детей дома (45,8%), возможность меньше готовиться к урокам (41,4%), отсутствие общения со сверстниками вне интернета (39%) и невозможность заниматься с репетиторами (8,4%).

Ещё 14% респондентов придерживаются другого мнения, полагая, что благодаря новым условиям у детей появилось больше времени на самообразование.

Более 80% опрошенных сошлись во мнении, что в России нужно ввести регламентацию правил поведения в сети для школьников. Однако 95,7% респондентов считают, что этим должна заниматься школа.