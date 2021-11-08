Более 60% россиян выступили за ограничение детей во времени на видеоигры
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Об этом сообщает «Газета.Ru».
Большинство участников опроса считают, что качество жизни несовершеннолетних во время локдауна ухудшилось. При этом среди причин лидирует постоянное нахождение детей дома (45,8%), возможность меньше готовиться к урокам (41,4%), отсутствие общения со сверстниками вне интернета (39%) и невозможность заниматься с репетиторами (8,4%).
Ещё 14% респондентов придерживаются другого мнения, полагая, что благодаря новым условиям у детей появилось больше времени на самообразование.
Более 80% опрошенных сошлись во мнении о том, что в России нужно ввести регламентацию правил поведения в сети для школьников. Однако 95,7% респондентов считают, что этим должна заниматься школа.
В июле независимый эксперт по видеоиграм и компьютерным играм Александр Кузьменко заявил, что в России необходимо качественное образование в сфере кибериндустрии.
Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.