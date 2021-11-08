Более 60% россиян выступили за ограничение детей во времени на видеоигры

Больше половины россиян (61,3%) полагают, что необходимо по аналогии с Китаем ограничить детей во времени на видеоигры, следует из данных опроса образовательной платформы GeekBrains.

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Большинство участников опроса считают, что качество жизни несовершеннолетних во время локдауна ухудшилось. При этом среди причин лидирует постоянное нахождение детей дома (45,8%), возможность меньше готовиться к урокам (41,4%), отсутствие общения со сверстниками вне интернета (39%) и невозможность заниматься с репетиторами (8,4%).

Ещё 14% респондентов придерживаются другого мнения, полагая, что благодаря новым условиям у детей появилось больше времени на самообразование.

Более 80% опрошенных сошлись во мнении о том, что в России нужно ввести регламентацию правил поведения в сети для школьников. Однако 95,7% респондентов считают, что этим должна заниматься школа.

В июле независимый эксперт по видеоиграм и компьютерным играм Александр Кузьменко заявил, что в России необходимо качественное образование в сфере кибериндустрии.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.