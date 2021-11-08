Более 60% россиян выступили за ограничение детей во времени на видеоигры

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Больше половины россиян (61,3%) полагают, что необходимо по аналогии с Китаем ограничить детей во времени на видеоигры, следует из данных опроса образовательной платформы GeekBrains.
Более 60% россиян выступили за ограничение детей во времени на видеоигры
  • Pixabay

Об этом сообщает «Газета.Ru».

Большинство участников опроса считают, что качество жизни несовершеннолетних во время локдауна ухудшилось. При этом среди причин лидирует постоянное нахождение детей дома (45,8%), возможность меньше готовиться к урокам (41,4%), отсутствие общения со сверстниками вне интернета (39%) и невозможность заниматься с репетиторами (8,4%).

Ещё 14% респондентов придерживаются другого мнения, полагая, что благодаря новым условиям у детей появилось больше времени на самообразование.

Более 80% опрошенных сошлись во мнении о том, что в России нужно ввести регламентацию правил поведения в сети для школьников. Однако 95,7% респондентов считают, что этим должна заниматься школа.

В июле независимый эксперт по видеоиграм и компьютерным играм Александр Кузьменко заявил, что в России необходимо качественное образование в сфере кибериндустрии.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.

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