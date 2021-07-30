Эксперт прокомментировал ситуацию в кибериндустрии

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Независимый эксперт по видеоиграм и компьютерным играм Александр Кузьменко выразил мнение, что в России необходимо качественное образование в сфере кибериндустрии.
Эксперт прокомментировал ситуацию в кибериндустрии
  • РИА Новости

Об этом он рассказал в эфире радио «Комсомольская правда».

«Мы будем выращивать всех тех людей, которые будут востребованы через 10, 20, 30 лет. То есть сейчас надо понять, что компьютерные и IT-технологии — это наше будущее. Если мы сейчас не позаботимся об этих специалистах, как во времена раннего СССР не позаботились об индустриализации, то мы проиграем гонку со всем миром», — сказал он.

Эксперт заявил, что университеты в будущем будут выпускать специалистов всех необходимых и актуальных сфер кибериндустрии — программистов и разработчиков видеоигр, которые составят конкуренцию зарубежным играм.

Ранее зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа в беседе с НСН предложил ввести в школах уроки кибербезопасности.

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