Мишустин призвал глав регионов следить за ситуацией с лечением детей с коронавирусом

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Премьер-министр России Михаил Мишустин призвал глав регионов держать на контроле ситуацию с лечением детей и запасом лекарств от коронавируса в субъектах.
Мишустин призвал глав регионов следить за ситуацией с лечением детей с коронавирусом
  • РИА Новости

«К сожалению, в стационарах на лечении много детей, это одна из особенностей «омикрона». Уже говорил ранее, что в больницах должно быть всё необходимое для оказания помощи не только взрослым, но и маленьким пациентам», — цитирует РИА Новости Мишустина. 

Российский премьер попросил глав регионов «это внимательно контролировать». 

Ранее директор Национального медицинского исследовательского центра здоровья детей Минздрава России Андрей Фисенко заявил, что «омикрон» чаще вызывает симптомы заболевания среди детей по сравнению с другими штаммами коронавируса. 

Кроме того, в пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что оказание плановой медпомощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе приостанавливаться не будет, несмотря на пандемию коронавируса.

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