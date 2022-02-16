Онищенко прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19

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Бывший главный санитарный врач России, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, экс-депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19.
Онищенко прокомментировал ситуацию с заболеваемостью COVID-19
  • РИА Новости

«Говорить о том, что коронавирус становится сезонным заболеванием, основания есть, но всё-таки он ещё продолжает оставаться той консервативной инфекцией, которая не сможет перейти, потому что благодаря вирулентности мы более активно приобретаем популяционный иммунитет за счёт переболевших», — заявил он в беседе с НСН.

Как отметил Онищенко, важно помнить о важности вакцинации.

Ранее врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».

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