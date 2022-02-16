Детский омбудсмен рассказала о необходимых мерах поддержки семей с детьми-инвалидами

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Уполномоченный по правам ребёнка в России Мария Львова-Белова рассказала о необходимых мерах поддержки семей с детьми-инвалидами.
Детский омбудсмен рассказала о необходимых мерах поддержки семей с детьми-инвалидами
  • РИА Новости

«Мы должны разработать «дорожную карту» с инфраструктурой и ресурсами для каждой семьи, у которой рождается ребёнок с инвалидностью. Чтобы семья понимала, где и что искать (реабилитация, лечение, образование и т. д.)», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, ещё одна важная тема для таких семей — создание центров дневного пребывания. Как отметила омбудсмен, многие матери жалуются, что у них нет возможности куда-то выйти, поскольку не с кем оставить ребёнка.

«Центр дневного пребывания должен стать не только местом обретения новых социальных связей и развития ребёнка, но и возможностью передышки для мамы», — пояснила Львова-Белова.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с RT прокомментировала предложение повысить выплаты по уходу за детьми-инвалидами, в том числе — независимо от наличия трудового дохода.

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