Viber передал Роскомнадзору документы о создании юрлица в рамках закона о «приземлении»

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Мессенджер Viber передал Роскомнадзору документу о создании юрлица на территории России, заявил замглавы ведомства Вадим Субботин.
Viber передал Роскомнадзору документы о создании юрлица в рамках закона о «приземлении»
  • Legion-Media

«Компания Viber, которая выполнила все те же самые обязанности и вчера буквально прислала нам документ о создании юридического лица. Мы сейчас посмотрели — там пока отсутствует закрепление соответствующих полномочий», — цитирует его РИА Новости.

Субботин ожидает, что в ближайшее время коллеги проинформируют о том, что российскому юрлицу выдали необходимые полномочия.

В ноябре в Роскомнадзоре заявили, что 13 иностранных компаний, в числе которых Google, Twitter, Meta и Telegram, должны к 1 января открыть свои представительства в России.

Ранее сообщалось, что Apple открыла представительство, филиал или юридическое лицо в России.

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