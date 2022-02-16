Минюст подготовил поправки в закон, позволяющие ОНК посещать исправительные центры

Министерство юстиции России подготовило поправки в закон об общественном контроле, согласно которым члены Общественных наблюдательных комиссий смогут посещать исправительные центры. Об этом говорится в ответе на запрос RT. Ранее представители ОНК отмечали, что наблюдатели сталкиваются с недопуском в исправительные центры и вытрезвители.

«В целях оптимизации нормативно-правовой базы Минюстом России совместно с представителями правозащитных организаций и заинтересованными органами государственной власти подготовлен проект федерального закона... согласно положениям которого к местам принудительного содержания отнесены учреждения, исполняющие наказание в виде принудительных работ», — говорится в ответе ведомства на запрос RT.

Как поясняют в ОНК, в некоторых регионах у общественников возникли проблемы с проверками этих учреждений.

«Представители территориальных органов ФСИН России, ссылаясь на то, что в законе об ОНК исправительные центры не упомянуты в перечне мест принудительного содержания, считают, что мы их посещать не можем. И хотя мы не согласны с такой трактовкой законодательства, поскольку в соответствии с п. «д» ст. 24 УИК России члены ОНК наделены правом посещения учреждений и органов, исполняющих наказания, к которым, согласно ст. 16 УИК России, отнесены исправительные центры, сложности сейчас есть», — пояснил глава ОНК Москвы Георгий Волков.

О том, что наблюдатели могут столкнуться с недопуском в исправительные центры, правозащитники предупреждали и ранее. В частности, в мае 2021 года Волков в интервью RT заявил о необходимости включения исправительных центров и вытрезвителей в перечень мест, разрешённых для посещения ОНК, прямо указав на то, что в противном случае возможны препятствия при их посещении наблюдателями.

Волков также напомнил, что правозащитники давно призывают к включению в перечень мест принудительного содержания, подконтрольных ОНК, конвойных помещений судов, куда также наблюдатели не имеют доступа, получая большое количество жалоб на обращение с заключёнными в этих камерах.

Положение о возможности отбывать наказание в виде исправительных работ в исправительных центрах было принято ещё в 2017 году. В том же году ФСИН начала создавать соответствующую инфраструктуру. Тогда, по данным Минюста, было создано 15 тыс. мест в исправительных центрах.

31 января 2021 года министр юстиции России Константин Чуйченко сообщил президенту Владимиру Путину о планах к 2024 году увеличить до 100 тыс. число мест в исправительных центрах, что позволит перевести в них значительное число заключённых из мест лишения свободы. Глава государства эту инициативу поддержал.