Иммунолог Крючков предупредил о риске энцефалита у заболевших коронавирусом

Врач-иммунолог, кандидат-медицинских наук Николай Крючков заявил о риске энцефалита среди переболевших коронавирусной инфекцией.

«При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит», — заявил Крючков в беседе с URA.RU.

По его словам, природа данного заболевания обсуждается врачами.

Ранее врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина рассказала о ложных симптомах интоксикации при «омикроне».

Эндокринолог Видновской районной клинической больницы Мария Калошина в беседе с Общественной службой новостей дала советы по восстановлению после COVID-19.