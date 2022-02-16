Иммунолог Крючков предупредил о риске энцефалита у заболевших коронавирусом

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Врач-иммунолог, кандидат-медицинских наук Николай Крючков заявил о риске энцефалита среди переболевших коронавирусной инфекцией.
Иммунолог Крючков предупредил о риске энцефалита у заболевших коронавирусом
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«При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит», — заявил Крючков в беседе с URA.RU.

По его словам, природа данного заболевания обсуждается врачами.

Ранее врач-терапевт клинического госпиталя на Яузе ГК «Медскан» Мария Лисина рассказала о ложных симптомах интоксикации при «омикроне».

Эндокринолог Видновской районной клинической больницы Мария Калошина в беседе с Общественной службой новостей дала советы по восстановлению после COVID-19.

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