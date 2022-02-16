Иммунолог Крючков предупредил о риске энцефалита у заболевших коронавирусом
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«При COVID у небольшого количества людей действительно наблюдается воспаление мозгового вещества — энцефалит или энцефаломиелит», — заявил Крючков в беседе с URA.RU.
По его словам, природа данного заболевания обсуждается врачами.
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