В Совфеде рассмотрят включение приёма психиатра в перечень услуг при диспансеризации
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«На сегодняшний день важно, чтобы в рамках углублённой диспансеризации человек мог сообщить о своём психоэмоциональном состоянии. Вместе с Министерством здравоохранения и президентом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, доктором медицинских наук Зурабом Кекелидзе мы будем прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра: рассмотрим возможность выдачи направления у терапевта, а также разработаем анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту», — цитирует Святенко ТАСС.
Она выразила надежду, что данная мера позволит на этапе диспансеризации предотвратить дальнейшее развитие депрессии у пациента после COVID.
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