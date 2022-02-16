В Совфеде рассмотрят включение приёма психиатра в перечень услуг при диспансеризации

Совет Федерации совместно с Минздравом России рассмотрит возможность включения приёма психиатра в перечень услуг в рамках углублённой диспансеризации для переболевших коронавирусом. Об этом заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«На сегодняшний день важно, чтобы в рамках углублённой диспансеризации человек мог сообщить о своём психоэмоциональном состоянии. Вместе с Министерством здравоохранения и президентом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, доктором медицинских наук Зурабом Кекелидзе мы будем прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра: рассмотрим возможность выдачи направления у терапевта, а также разработаем анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту», — цитирует Святенко ТАСС.

Она выразила надежду, что данная мера позволит на этапе диспансеризации предотвратить дальнейшее развитие депрессии у пациента после COVID.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что оказание плановой медпомощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе приостанавливаться не будет, несмотря на пандемию коронавируса.

Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.