В Совфеде рассмотрят включение приёма психиатра в перечень услуг при диспансеризации

Короткая ссылка
Совет Федерации совместно с Минздравом России рассмотрит возможность включения приёма психиатра в перечень услуг в рамках углублённой диспансеризации для переболевших коронавирусом. Об этом заявила глава комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.
В Совфеде рассмотрят включение приёма психиатра в перечень услуг при диспансеризации
  • Gettyimages.ru
  • © FilippoBacci

«На сегодняшний день важно, чтобы в рамках углублённой диспансеризации человек мог сообщить о своём психоэмоциональном состоянии. Вместе с Министерством здравоохранения и президентом Национального медицинского исследовательского центра психиатрии и наркологии им. В. П. Сербского, доктором медицинских наук Зурабом Кекелидзе мы будем прорабатывать механизм организации консультаций у врача-психиатра: рассмотрим возможность выдачи направления у терапевта, а также разработаем анкету, по результатам которой можно будет выдавать рекомендации обратиться к узкопрофильному специалисту», — цитирует Святенко ТАСС.

Она выразила надежду, что данная мера позволит на этапе диспансеризации предотвратить дальнейшее развитие депрессии у пациента после COVID.

Ранее в пресс-службе Министерства здравоохранения России сообщили, что оказание плановой медпомощи детям, пациентам с онкологическими и онкогематологическими заболеваниями, а также нуждающимся в гемодиализе приостанавливаться не будет, несмотря на пандемию коронавируса.

Депутат Госдумы, заслуженный врач России Татьяна Кусайко в беседе с НСН рассказала, как изменилась отечественная система реабилитации для пациентов, перенёсших коронавирусную инфекцию.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить