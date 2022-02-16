Вирусолог Альтштейн: антитела к «омикрону» плохо нейтрализуют другие штаммы COVID-19

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Вирусолог, доктор медицинских наук, профессор Центра имени Гамалеи Анатолий Альтштейн заявил, что антитела к «омикрону» плохо нейтрализуют предыдущие штаммы коронавируса.
Вирусолог Альтштейн: антитела к «омикрону» плохо нейтрализуют другие штаммы COVID-19
  • Gettyimages.ru
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«Сейчас появились данные, что нейтрализующие антитела, которые вырабатываются в ответ на «омикрон», довольно плохо нейтрализуют предыдущие штаммы. «Дельта» у нас ещё остается, остальные уже почти никакой роли не играют в развитии этой эпидемии», — рассказал Альтштейн в интервью радио Sputnik.

Он также отметил, что организм вырабатывает больше антител после более тяжёлого хода заболевания.

Ранее академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский рассказал о том, какие факторы влияют на скачкообразную статистику заболеваемости коронавирусом в России.

Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева в беседе с URA.RU дала рекомендации по восстановлению после «омикрона».

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