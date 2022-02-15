Врач Покровский рассказал о возможных причинах скачков заболеваемости COVID-19 в России

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Академик РАН, эпидемиолог Вадим Покровский рассказал о том, какие факторы влияют на скачкообразную статистику заболеваемости коронавируса в России.
Врач Покровский рассказал о возможных причинах скачков заболеваемости COVID-19 в России
  • AP
  • © Pavel Golovkin

«Вирусу нужно какое-то время, чтобы начать распространяться в том или ином регионе», — заявил Покровский в беседе с радио Sputnik.

По его словам, «сначала наблюдался сильный подъём заболеваемости в Москве, потом некоторое снижение числа новых случаев, в то время как на остальных территориях России ещё продолжается устойчивый рост».

Эксперт подчеркнул, что такая ситуация — это «вполне закономерное явление».

«Обычно меньше обследований делается в субботу и воскресенье, так как это выходные дни и многие заболевшие тянут с обследованием», — добавил Покровский.

Он уточнил, что «чисто технически подъём заболеваемости в середине недели, когда приходят результаты обследований, проведённых в понедельник и вторник».

Как отмечается, «эти факторы накладываются, и поэтому создается впечатление скачков заболеваемости».

Ранее сообщалось, что уровень коллективного иммунитета к COVID-19 в России за прошлую неделю снизился с 64,1% до 61,9%.

Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко заявил в беседе с URA.RU, что для замедления хода COVID-19 необходимо создание коллективного иммунитета.

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