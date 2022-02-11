Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу снизился до 61,9%
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Об этом, как пишет РИА Новости, сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
«Это показатель уменьшается из-за утраты иммунитета первично привитыми и переболевшими более полугода назад россиянами», — говорится в сообщении.
Руководитель отдела арбовирусов и лаборатории биологии и индикации арбовирусов Института вирусологии им. Д.И. Ивановского доктор биологических наук, профессор Александр Бутенко заявил в беседе с URA.RU, что для замедления хода COVID-19 необходимо создание коллективного иммунитета.
По данным на 11 февраля, за сутки в России выявили 203 949 случаев инфицирования коронавирусом. Накануне стало известно о 197 076 заболевших.