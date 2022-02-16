Глава Чечни Кадыров поддержал обращение депутатов к Путину о признании ДНР и ЛНР
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«Полностью поддерживаю решение Государственной Думы об обращении к президенту России с вопросом необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик», — написал Кадыров в Telegram.
Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума на пленарном заседании проголосовала за направление Путину обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.
Путин отметил, что власти будут действовать исходя из «не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».