Глава Чечни Кадыров поддержал обращение депутатов к Путину о признании ДНР и ЛНР

Глава Чечни Рамзан Кадыров поддержал обращение депутатов Госдумы России к президенту РФ Владимиру Путину по поводу признания самопровозглашённых ЛНР и ДНР.

«Полностью поддерживаю решение Государственной Думы об обращении к президенту России с вопросом необходимости признания независимости Донецкой и Луганской народных республик», — написал Кадыров в Telegram.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что Госдума на пленарном заседании проголосовала за направление Путину обращения о признании независимости ЛНР и ДНР.

Путин отметил, что власти будут действовать исходя из «не до конца реализованных возможностей по исполнению Минских соглашений».