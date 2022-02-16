Психолог Котович рассказала, как подготовить ребёнка к посещению врача

Татьяна Котович, медицинский психолог, семейный психотерапевт и эксперт телеканала «Доктор», рассказала, как подготовить ребёнка к визиту в поликлинику.

В беседе с «Газетой.Ru» она выразила мнение, что родителям нужно всё тщательно продумать и заранее спланировать визит так, чтобы он прошёл наименее травматично для детей.

«Нарисуйте для доктора рисунок вместе с ребёнком, подарите его, и тогда, возможно, он в дальнейшем будет воспринимать врача менее насторожённо», — посоветовала Котович.

Как считает психолог, не менее важно объяснить ребёнку, к какому именно специалисту его ведут и почему. Положительный эффект может дать простая игра в доктора, добавила Котович.

«Ребёнка надо обязательно предупреждать о предстоящих болезненных манипуляциях и ни в коем случае не обманывать, что будет не больно. Дети чаще всего боятся неожиданной боли и неизвестности, поэтому не стоит говорить, что забор крови похож на «укус комарика», — отметила она.

Ранее детский психолог, нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН рассказала, можно ли отдавать ребёнка до трёх лет в детский сад.