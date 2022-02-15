Вход в московский Музей Победы 23 февраля будет бесплатным для военнослужащих

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Музей Победы на Поклонной горе в Москве 23 февраля приглашает военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и курсантов военных учебных заведений посетить заведение бесплатно.
Вход в московский Музей Победы 23 февраля будет бесплатным для военнослужащих
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу музея.

Для посетителей будет работать временная экспозиция «Война: день за днём», приуроченная к 23 Февраля, новая художественная выставка «Путь воина», однодневная выставка военных трофеев.

Севастопольский музей-заповедник «Херсонес Таврический» также проведёт акцию по случаю Дня защитника Отечества — вход на его территорию для всех мужчин будет бесплатным 23 февраля, сообщает «Новый Севастополь».

В частности, с 23 по 27 февраля посетители смогут посетить тематическую экскурсию «Защитники Херсонеса».

Ранее сообщалось об открытии в Санкт-Петербурге выставки о медицине во время блокады Ленинграда.

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