Вход в московский Музей Победы 23 февраля будет бесплатным для военнослужащих

Музей Победы на Поклонной горе в Москве 23 февраля приглашает военнослужащих, сотрудников правоохранительных органов и курсантов военных учебных заведений посетить заведение бесплатно.

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу музея.

Для посетителей будет работать временная экспозиция «Война: день за днём», приуроченная к 23 Февраля, новая художественная выставка «Путь воина», однодневная выставка военных трофеев.

Севастопольский музей-заповедник «Херсонес Таврический» также проведёт акцию по случаю Дня защитника Отечества — вход на его территорию для всех мужчин будет бесплатным 23 февраля, сообщает «Новый Севастополь».

В частности, с 23 по 27 февраля посетители смогут посетить тематическую экскурсию «Защитники Херсонеса».

Ранее сообщалось об открытии в Санкт-Петербурге выставки о медицине во время блокады Ленинграда.