В Петербурге открывается выставка о медицине во время блокады Ленинграда

В Санкт-Петербурге открывается выставка о медицине во время блокады Ленинграда.

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Минобороны России.

Экспозицию разместили на территории Военно-медицинского музея.

Как отметили в ведомстве, это первое выставочное пространство, посвящённое работе медиков, которые спасали жизни защитников Ленинграда в 1941 — 1945 годах.

Ранее ФАН сообщало, что в Музее Победы в Москве открылась выставка в рамках проекта «Война: день за днём». Она приурочена ко Дню российского студенчества.