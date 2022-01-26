В Петербурге открывается выставка о медицине во время блокады Ленинграда

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В Санкт-Петербурге открывается выставка о медицине во время блокады Ленинграда.
В Петербурге открывается выставка о медицине во время блокады Ленинграда
  • AP

Об этом сообщает сайт «Аргументы и Факты» со ссылкой на Минобороны России.

Экспозицию разместили на территории Военно-медицинского музея.

Как отметили в ведомстве, это первое выставочное пространство, посвящённое работе медиков, которые спасали жизни защитников Ленинграда в 1941 — 1945 годах.

Ранее ФАН сообщало, что в Музее Победы в Москве открылась выставка в рамках проекта «Война: день за днём». Она приурочена ко Дню российского студенчества.

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