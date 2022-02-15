Глава Крыма Аксёнов поддержал проект обращения Госдумы к Путину о признании ЛНР и ДНР
- РИА Новости
«Поддерживаю постановление Государственной думы об обращении к нашему президенту о необходимости признания ДНР и ЛНР... Народ Донбасса высказал свою волю ещё в 2014 году», — написал он в Telegram-канале.
По мнению Аксёнова, признание республик должно защитить проживающих на их территории людей от геноцида и остановить кровопролитие.
Государственная дума ранее проголосовала за направление президенту России Владимиру Путину обращения о признании независимости самопровозглашённых ЛНР и ДНР.
Подробнее — в материале RT.