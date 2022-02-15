Москвичи могут ознакомиться с календарём детских прививок в электронной медкарте

Персонализированный региональный календарь детских прививок стал доступен жителям Москвы в электронной медицинской карте.

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Таким образом, родители могут в онлайн-режиме видеть полную картину вакцинации своих детей, знать сроки проведения необходимых прививок и своевременно их делать, чтобы защитить малышей от серьёзных инфекций и тяжёлых осложнений», — объяснила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, отметив, что календарь формируется индивидуально для каждого ребёнка.

По сообщениям сайта «Утро.ру», в Москве оценили эффективность новых сервисов МЭШ, которые помогли снизить число контрольных работ у школьников.