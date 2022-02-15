Москвичи могут ознакомиться с календарём детских прививок в электронной медкарте

Короткая ссылка
Персонализированный региональный календарь детских прививок стал доступен жителям Москвы в электронной медицинской карте.
Москвичи могут ознакомиться с календарём детских прививок в электронной медкарте
  • © ronstik
  • Gettyimages.ru

Об этом пишет «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«Таким образом, родители могут в онлайн-режиме видеть полную картину вакцинации своих детей, знать сроки проведения необходимых прививок и своевременно их делать, чтобы защитить малышей от серьёзных инфекций и тяжёлых осложнений», — объяснила заместитель мэра по вопросам социального развития Анастасия Ракова, отметив, что календарь формируется индивидуально для каждого ребёнка.

По сообщениям сайта «Утро.ру», в Москве оценили эффективность новых сервисов МЭШ, которые помогли снизить число контрольных работ у школьников.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить