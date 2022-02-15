Комитет Госдумы по обороне одобрил проект об индексации пенсий на 8,6% военным пенсионерам
- РИА Новости
Как пишет РИА Новости, об этом сообщил председатель комитета Андрей Картаполов.
По его словам, принятие данного законопроекта «не терпит отлагательств в силу его социальной направленности».
Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности законопроекта об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%.
Также доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский назвал способ повысить размер выплат россиянам, которые продолжают работать на пенсии.