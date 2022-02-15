Комитет Госдумы по обороне одобрил проект об индексации пенсий на 8,6% военным пенсионерам

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал к рассмотрению в первом чтении законопроект об индексации пенсий на 8,6% военным пенсионерам.

Как пишет РИА Новости, об этом сообщил председатель комитета Андрей Картаполов.

По его словам, принятие данного законопроекта «не терпит отлагательств в силу его социальной направленности».

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил о готовности законопроекта об индексации пенсий военным пенсионерам на 8,6%.

Также доцент экономического факультета РУДН Андрей Гиринский назвал способ повысить размер выплат россиянам, которые продолжают работать на пенсии.