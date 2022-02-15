Врач Щекатурова перечислила способы борьбы с заложенностью носа

Врач-оториноларинголог Ольга Щекатурова перечислила способы борьбы с заложенностью носа без использования сосудосуживающих капель.

Как отметила эксперт в разговоре с «Москвой 24», облегчить состояние поможет чай со специями — с гвоздикой или корицей, увлажнитель воздуха, массаж, промывание носа и капли на растительной основе.

Щекатурова советует промывать нос специальным гипертоническим солевым раствором из расчёта 23 г соли на 1 л воды.

Можно также воспользоваться противовоспалительными каплями на основе сосны, мяты и эвкалипта, которые облегчат дыхание, рекомендует врач.

В растительных каплях нет сосудосуживающего эффекта, поэтому они не вызовут привыкания.

По сообщениям URA.RU, доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-геронтолог, гериатр Юрий Конев назвал три фактора, которые продлевают жизнь.