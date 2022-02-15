Бочкарёв: в Москве планируют ввести более 100 социальных объектов в 2022 году

В Москве планируют ввести в эксплуатацию более 100 объектов социальной инфраструктуры в 2022 году, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Строительство новых объектов социальной инфраструктуры остаётся одним из приоритетных направлений градостроительного развития столицы. В этом году за счёт средств города и инвесторов планируется построить и ввести в эксплуатацию более 100 новых социальных объектов», — сказал Бочкарёв.

По его словам, общая площадь новых объектов социальной инфраструктуры составит около 1 млн кв. м.

Как отметил глава Стройкомплекса, в столице появится 47 новых объектов образования, включая ряд крупных школ.

«Также планируется ввести 41 объект здравоохранения общей площадью более 550 тыс. кв. м, 16 объектов спорта и четыре — культуры», — уточнил он.

Бочкарёв добавил, что возведение трети всех новых объектов предполагается за счёт средств инвесторов.

Ранее сообщалось, что в Москве ввели в эксплуатацию 1 млн кв. м различной недвижимости с начала 2022 года.