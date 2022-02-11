Бочкарёв: в Москве введён в эксплуатацию 1 млн квадратных метров недвижимости с начала года

В Москве ввели в эксплуатацию 1 млн кв. м различной недвижимости с начала 2022 года, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«С начала года в городе введён в эксплуатацию 1 млн кв. м различной недвижимости, при этом более половины объёма приходится на жильё. Так, было введено 558 тыс. «квадратов» жилой площади», — сообщил Бочкарёв.

По его словам, также в столице ввели в эксплуатацию шесть социальных объектов, в том числе два детсада, два объекта спорта и по одному — здравоохранения и культуры.

«Кроме того, введены восемь объектов коммерческой недвижимости, среди которых административно-деловое здание, гостиница, складское сооружение и другие объекты», — отметил Бочкарёв.

Ранее глава Стройкомплекса сообщал, что в 2022 году в городе планируется ввести 8,5 млн кв. м недвижимости.

Также сообщалось, что в Москве в настоящее время строят и проектируют около 5 млн кв. м жилья по программе реновации.