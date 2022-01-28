Бочкарёв рассказал о ходе реализации программы реновации в Москве

В Москве в настоящее время строят и проектируют около 5 млн кв. м жилья по программе реновации, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Продолжается строительство 160 жилых домов площадью более 2,6 млн кв. м, проектируется ещё 203 объекта на 2,65 млн кв. м», — отметил Бочкарёв.

По его словам, всего с начала реализации программы введено в эксплуатацию 178 домов на 2,3 млн кв. метров.

Организовано переселение для 70 тыс. участников программы из 423 старых домов.

«Почти 50 тыс. участников программы уже завершили переезд в новые квартиры, остальные находятся в процессе переселения», — пояснил Бочкарёв.

Он добавил, что 83 жилых дома разобрали по технологии «умного сноса» — стандарта, который используется при демонтаже всех расселённых по реновации домов.

Ранее сообщалось, что в 2022 году планируется начать переселение 37 тыс. участников программы реновации.