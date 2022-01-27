Бочкарёв: в 2022 году планируется начать переселение 37 тысяч участников программы реновации

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В 2022 году планируется начать переселение 37 тыс. участников программы реновации, заявил заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.
Бочкарёв: в 2022 году планируется начать переселение 37 тысяч участников программы реновации
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«С момента запуска программы реновации в столице обеспечено начало переселения 70 тыс. её участников, при этом почти 50 тыс. человек уже стали собственниками нового жилья. В текущем году запланировано начать переселение 37 тыс. москвичей», — сказал он.

По словам Бочкарёва, всего с момента старта программы построено 178 домов жилой площадью 2,3 млн кв. м, из них под заселение передано 149 новостроек.

Со своей стороны, глава Департамента градостроительной политики Москвы Сергей Лёвкин отметил, что в настоящее время расселяются 423 старых здания.

«Из 423 домов 83 демонтированы. Впоследствии на месте сноса возобновляется жилищное строительство для обеспечения волнового переселения жителей», — уточнил он.

Ранее сообщалось, что власти Москвы рассказали о реализации программы реновации на севере города.

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