В Москве рассказали о реализации программы реновации на севере города

Власти Москвы рассказали о реализации программы реновации на севере города.

Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«На территории округа переселение ведётся или завершено в Бескудниковском районе, Дмитровском, Западном Дегунине, Войковском, Головинском, Тимирязевском и Молжаниновском. Из более чем 3,6 тыс. семей участников программы свыше 3 тыс. уже выбрали новое жильё», — заявил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

В Северном административном округе в программу реновации входит 514 домов, где проживают 109 тыс. человек.

Как отметил Лёвкин, для нужд программы реновации в САО проектируется и строится 45 домов, 23 новостройки введены в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2021 году перевыполнили план по переселению участников программы реновации.