В Москве рассказали о реализации программы реновации на севере города

Короткая ссылка
Власти Москвы рассказали о реализации программы реновации на севере города.
В Москве рассказали о реализации программы реновации на севере города
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает издание «Дни.ру» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы.

«На территории округа переселение ведётся или завершено в Бескудниковском районе, Дмитровском, Западном Дегунине, Войковском, Головинском, Тимирязевском и Молжаниновском. Из более чем 3,6 тыс. семей участников программы свыше 3 тыс. уже выбрали новое жильё», — заявил глава Департамента градостроительной политики Сергей Лёвкин.

В Северном административном округе в программу реновации входит 514 домов, где проживают 109 тыс. человек.

Как отметил Лёвкин, для нужд программы реновации в САО проектируется и строится 45 домов, 23 новостройки введены в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что в Москве в 2021 году перевыполнили план по переселению участников программы реновации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить