Бочкарёв: в Москве в 2021 году перевыполнили план по переселению участников программы реновации

В Москве перевыполнили план по обеспечению переселения участников программы реновации по итогам 2021 года, заявил заместитель мэра по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарёв.

«Темпы переезда по программе реновации бьют все предыдущие рекорды. Благодаря приближению сроков ввода ряда домов в 2021 году начато переселение порядка 36 тыс. жителей при изначальном плане 30 тыс. жителей», — сказал он.

Как отметил Бочкарёв, с начала реализации программы организовано переселение 69,7 тыс. человек из 421 дома, из них отметили новоселье 47,6 тыс.

«К концу прошлого года в новые квартиры переехали чуть более 23 тыс. человек, то есть за 2021 год показатель вырос более чем в два раза», — сказал глава Строительного комплекса.

Программа реновации была утверждена в августе 2017 года. Она предусматривает расселение 5175 домов.